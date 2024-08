Endlager Weltall Warum schießen wir den Atommüll nicht in die Sonne?

Hinzu kommt, dass die bisherigen Kapazitäten gar nicht ausreichen würden, um die seit 1954 weltweit produzierten 400.000 Tonnen gefährlichen Atommülls ins All zu transportieren. Gemessen an den 2021 geglückten 135 Raketenstarts bräuchte es locker die 14-fache Raketen-Anzahl, um allein eine Jahresmenge an anfallendem Atommüll ins All zu schießen. Die Kosten für Raketen und Treibstoff zum Transport von all dem neu anfallenden und alten Atommüll ins Weltall würden in die Billionen Dollar gehen.