Ob in Mega-Blockbustern wie Armageddon oder Don’t Look Up: Die Menschheit ist der Gefahr aus dem All hilflos ausgeliefert. Potenziell gefährliche Asteroiden könnten auf die Erde zusteuern und das gesamte Leben auf der Erde auslöschen, wenn nicht eine Heldentat die Gefahr von uns abwendet.