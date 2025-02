Bennu, die Raumsonde Osiris-Rex und die Probenanalyse

Die US-amerikanische Raumfahrtbehörde hatte im Jahr 2016 die Raumsonde Osiris-Rex ins All geschickt, um den Asteroiden besser zu erforschen. Im Dezember 2018 erreichte die Raumsonde schließlich Bennu und begann am 20. Oktober 2020 mit der Probenentnahme und brach im Mai 2021 zurück zur Erde auf.

Die 250 Gramm schwere Asteroidenprobe wurde im September 2023 von Osiris-Rex über der Erde abgeworfen und wurde nach ihrer Bergung in der Großen Salzwüste Utahs (USA) aufgeteilt und internationalen Forschungsteams zur Analyse zur Verfügung gestellt.

Die jetzige Teilprobe wurde von einem internationalen Forschungsteam unter der Beteiligung des nationalen Naturkundemuseums Smithsonia (Washington D.C., USA) und der Goethe-Universität in Frankfurt am Main mittels der Rasterelektronenmikroskopie untersucht. Durch diese Methode konnte das Team Asteroidenfragmente untersuchen, die kleiner als ein Mikrometer sind – ein Hundertstel der Breite eines menschlichen Haares.

Die Entdeckung von Soda auf dem Asteroiden Bennu

Die untersuchte Mineralienauswahl umfasst Verbindungen, die noch nie in anderen außerirdischen Proben beobachtet wurden (und diese reichen bis in die frühe Entstehungsphase des Sonnensystems zurück). Das Team entdeckte Spuren von wasserhaltigen Natriumcarbonatverbindungen, die allgemein als Soda oder unter dem Mineralnamen Trona bekannt sind. Bildrechte: Rob Wardell, Tim Gooding and Tim McCoy, Smithsonian

Auf der Erde ähneln Natriumcarbonate oft Backpulver und kommen in der Natur in ausgetrockneten Seen wie dem Searles Lake in der Mojave-Wüste (Kalifornien, USA) vor, die reich an Natrium sind.

Ähnliche Mineralien wurden auch in anderen Bennu-Proben entdeckt

Das Forschungsteam wandte sich an internationale Kollegen, um herauszufinden, ob diese ähnliche Verbindungen in ihren Bennu-Poben entdeckt hatten. Bisher wurden elf Mineralien gefunden, die wahrscheinlich in einer salzhaltigen Umgebung auf dem Mutterkörper von Bennu existierten.

Die Salzlake von Bennu unterscheidet sich aufgrund ihrer Mineralzusammensetzung von irdischen Salzlaken. So sind die Bennu-Proben etwa reich an Phosphor, das auf der Erde relativ selten vorkommt – in Meteoriten jedoch reichlich vorhanden ist. In den Proben fehlt außerdem weitgehend Bor, das in hypersalinen Sodaseen auf der Erde weitverbreitet ist, dafür aber in Meteoriten selten zu finden ist. Bildrechte: James Di Loreto, Smithsonian

Die Gruppe geht davon aus, dass ähnliche Salzlösungen wahrscheinlich noch auf anderen außerirdischen Körpern existieren, darunter der Zwergplanet Ceres und der Saturn-Eismond Enceladus, wo Raumfahrzeuge Natriumcarbonat bereits entdeckt haben. Diese Salzlösungen existieren wahrscheinlich auch auf anderen Asteroiden, weswegen das Team plant, Meteoritenproben aus der Sammlung des Museums erneut zu untersuchen.

"Wir wissen jetzt, dass wir die grundlegenden Bausteine haben, um auf diesem Weg zum Leben voranzukommen, aber wir wissen nicht, wie weit dieser Weg in diesem Umfeld gehen kann", erklärt der Mitautor Tim McCoy (Kurator für Meteoriten am Smithsonia Museum) in einer Pressemitteilung.