Am 14. und 15. Mai 2025 trifft sich in Paris die internationale Raumfahrtindustrie, um über Cybersicherheit im Weltraum zu sprechen. Vor wenigen Jahren war dies noch überhaupt kein Thema in der europäischen Raumfahrt, weiß der Direktor dieser (bisher fünften) CYSAT-Veranstaltung, Mathieu Bailly. Fast täglich nutze jeder Europäer statistisch gesehen 40 Satelliten, sei es für Navigation, Kommunikation, Fernsehen oder Internet. Umso schützenswerter seien diese Satellitendienste. Das sieht auch Martin Tajmar von der Technischen Universität Dresden so:

Europa ist da sicherlich noch in einer gewissen Aufholjagd. Viele Dinge können wir natürlich selber, aber der Weltraum, das ist eine absolut kritische Infrastruktur. Martin Tajmar, TU Dresden

Bei vielen dieser Dienste ist Europa noch von anderen abhängig. Und das wird zum Problem. Besonders in Zeiten, in denen sich die USA unter der aktuellen Trump-Regierung scheinbar von Europa abwendet und auf diesem Kontinent zudem wieder Krieg herrscht.

Russischer Cyberangriff zu Beginn des Ukrainekriegs

Bereits kurz vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine haben sich Russen in den ViaSat-Dienst eingehackt, der sehr stark von Ukrainern genutzt wurde. Doch anders als man vielleicht vermuten mag, finden solche Angriffe nicht im Weltraum statt. 99 Prozent der Cyberangriffe werden an Bodenstationen begangen, wo sich etwa Antennen für den Kontakt ins All befinden, erzählt Bailly.

Die Hacker sind am 23. Februar 2022, also einen Tag vor dem Überfall, in ein Netzwerk im italienischen Turin eingedrungen. Am Tag des russischen Überfallkriegs fielen tausende Modems aus, während der Satellit im All weiterhin ohne Probleme funktionierte. Auch in Deutschland funktionierten 5.800 Windturbinen vom Energieversorger Enercon wegen dieses Hacks zeitweise nicht mehr.

Entsprechend müssen sich Staaten und Unternehmen vor Cyberangriffen, auch in der Raumfahrtindustrie, schützen. "Wenn zum Beispiel eine Botschaft in einer gewissen Situation eine wichtige Nachricht abschicken möchte, dann macht man das nicht über WhatsApp", sagt Tajmar. Sondern am besten in einem Netzwerk, das sicher ist und das der Empfänger auch sicher entschlüsseln kann. Und dies gilt es ebenso zu schützen wie z.B. die Energieversorgung.

Eigenverantwortung in Europa: Iris² statt Starlink

Entsprechend braucht Europa mehr Souveränität, mehr Eigenständigkeit in der Raumfahrt, da sind sich beide Experten einig. "Es gibt in Europa auch schon Satellitennetzwerke, die werden natürlich auch verwendet für so etwas. Die sind aber nicht ausgelegt für diese Massenanwendung."