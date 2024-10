Lasco beobachtet dabei die Erwärmung der Sonnenkorona und kann so auch koronale Sonnenauswürfe erfassen. Das Instrument wurde u.a. vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen entwickelt

Auch die Esa in Europa betreibt in ihrem "Space Weather Office" umfangreiche Weltraumwetterbeobachtungen. Fünf Beobachtungszentren gehören zum Weltraumwetterbüro. In Deutschland ist das "Ionosphärenüberwachung und Vorhersagezentrum" des DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) in Neustrelitz dabei. Hier erfolgt laut Esa die Überwachung und Prognose der Bedingungen in der Ionosphäre und in der oberen Atmosphäre, "insbesondere der Störungen durch Sonnen- und geomagnetische Aktivität, die die Ausbreitung von Funksignalen beeinträchtigen oder zu erhöhtem Satellitenwiderstand führen können".