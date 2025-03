Wir schalten alle elektrischen Systeme ab. Das ist nicht ganz so einfach, wie einen Lichtschalter umzulegen. Sondern wir schicken eine Sequenz von Kommandos, die die einzelnen Systeme an Bord abschalten. Das sind zum Beispiel die Computer, die Kameras und dann am Ende auch der Transponder, also das System, mit dem wir mit Gaia kommunizieren. Und dann sehen wir, wie das Spektrum auf null geht. Das ist vielleicht ein bisschen wie bei einem Herzpatienten in einer Klinik, dessen Herzrhythmus stoppt, der dann so eine Flatline zeigt. Ungefähr so wird es wohl ablaufen.