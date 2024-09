Auch ambitionierte Hobby-Astronomen wissen, wohin sie ihre Teleskope richten müssen, da ist sich Carolin Liefke (Haus der Astronomie) sicher. Einfach so lässt sich der Asteroid aber nicht entdecken. "Und auch bei den Profiaufnahmen sollten Sie nicht zu viel erwarten", so Liefke. Es würde bestenfalls ein großer grauer Fleck zu sehen sein, fürchtet sie. Oder eben ein kleiner weißer Punkt, wie im Bild oben. Wo sich 2024 PT5 am Nachthimmel befindet, kann allerdings jeder herausbekommen. The Sky Live hat extra eine Seite eingerichtet (Where is Asteroid 2024 PT5?), auf der man nachschauen kann, wann und wo der Asteroid über den Nachthimmel fliegt.