Heute (20. März) öffnet sich das Startfenster für den ersten deutschen Raketenstart ins All. Das Unternehmen Isar Aerospace hatte vergangenen Freitag dafür grünes Licht von der norwegischen Zivilluftfahrtbehörde (NCAA) bekommen. Wann der Start erfolgen werde, hänge vor allem vom Wetter ab, so das Unternehmen. Es wäre der erste Flug einer orbitalen Trägerrakete vom europäischen Kontinent aus. Die Raketen der Esa werden von Französisch-Guayana aus ins All geschossen. Der erste Testflug wird ohne Kundennutzlast durchgeführt. Spectrum, so der Name der Rakete, kann bis zu 1.000 Kilogramm befördern und soll künftig kleine und mittelgroße Satelliten ins All bringen.