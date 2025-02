Mitteldeutsche Schulen bei Esa-Weltraumprojekten Übrigens: An ESA-Weltraumprojekten haben in der Vergangenheit auch Schulen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen teilgenommen. So beteiligte sich etwa das Gymnasium Dresden-Plauen an der Astro Pi Challenge. Bei diesem Projekt entwickeln Schüler Programme, die auf Raspberry Pi-Computern an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) laufen. Das Werner-von-Siemens-Gymnasium in Magdeburg nahm am CanSat-Wettbewerb der ESA teil, bei dem Schüler einen kleinen Satelliten in der Größe einer Getränkedose bauen und starten. Und das Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erfurt war Teilnehmer des Klimadetektive-Projekts der ESA, bei dem Schüler Satellitenbilder verwenden, um lokale Klimaprobleme zu untersuchen.