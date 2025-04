Tatooine ist ein fiktiver Wüstenplanet aus der Filmreihe Star Wars. Das Besondere an ihm: er kreist um gleich zwei Sterne. Dass es so etwas auch in der Realität gibt, haben Astronominnen und Astronomen in den letzten Jahren mehrfach nachgewiesen. Was sie bislang aber nicht beweisen konnten, ist die Theorie, dass der Planet nicht zwingend auf der selben Ebene wie die Sterne bleiben muss (wie die sich drehende Schallplatte), sondern sich auch senkrecht zu den Sternen verhalten kann.