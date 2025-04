Der Raumtransporter ATV, dessen Navigationssystem und Sensoren aus Jena stammten, war ein europäisches Gemeinschaftsprojekt von Industrie und Forschung, das zwischen 2008 und 2015 im All als Nachschublieferant für die ISS diente. Es war laut dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt "das komplexeste Raumfahrzeug, das je in Europa gebaut wurde". Die mit diesem Projekt geernteten Früchte, wie es der deutsche Esa-Astronaut Alexander Gerst sagt, sind drei Plätze für Europäer an Bord des Orion-Raumschiffs. Jeweils ein Platz ist für die Artemis-IV-Mission im September 2028 und für Artemis V im März 2030 vorgesehen. Starttermine unter Vorbehalt. Ein weiterer Platz ist für eine spätere, bisher nicht genannte Mission vorgesehen.