Kosmisches Kräftemessen liegt über elf Milliarden Jahre zurück

In den ersten Milliarden Jahren des Universums traten sowohl Quasare als auch Galaxienverschmelzungen viel häufiger auf. Um sie zu beobachten, blicken Astronomen mit leistungsstarken Teleskopen in die ferne Vergangenheit. So hat das Licht dieses "kosmischen Kräftemessens" über elf Milliarden Jahre gebraucht, um uns zu erreichen. Daher beobachten wir es so, wie es aussah, als das Universum nur 18 Prozent seines heutigen Alters hatte.

"Hier sehen wir zum ersten Mal die Auswirkungen der Strahlung eines Quasars direkt auf die innere Struktur des Gases in einer ansonsten normalen Galaxie", erklärt Sergei Balashev, Co-Leiter der Studie und Forscher am Ioffe-Institut in St. Petersburg, Russland. Die neuen Beobachtungen deuten darauf hin, dass die vom Quasar abgegebene Strahlung die Gas- und Staubwolken in der normalen Galaxie zerstört und nur die kleinsten, dichtesten Regionen zurücklässt. Die wiederum sind wahrscheinlich zu klein, um noch Sterne bilden zu können. Bildrechte: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/S. Balashev and P. Noterdaeme et al.

Aber nicht nur diese getroffene Galaxie verändert sich, erklärt Balashev: "Man nimmt an, dass diese Verschmelzungen riesige Mengen an Gas zu den supermassereichen Schwarzen Löchern in den Galaxienzentren transportieren." In diesem kosmischen Duell gelangen neue Energiereserven in die Reichweite des Schwarzen Lochs, das den Quasar antreibt. Während das Schwarze Loch also wächst, kann der Quasar seine schädigende Kraft weiter entfalten.

Blick von der Wüste Chiles aus in die ferne Vergangenheit des Universums