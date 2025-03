Bisher liegen rund sieben Jahre rasante Entwicklung hinter der Firma, die in dieser Zeit nicht nur einen Prototyp entwickelt hat, sondern auch bereits eine Serienfertigung aufbaut. Ein Großteil der Rakete wird mit Hilfe von 3D-Druckern hergestellt, was eine rasche Anpassung der Konstruktion erlaubt. Spektrum 2 und 3, die beiden Nachfolger des Erstflugs, seien bereits in der Produktion, hieß es im Livestream zum ersten Start.