Der Sternenhimmel und die astronomische Bildung werden in Deutschland seit 100 Jahren in Planetarien vermittelt. Zu diesem Anlass fanden, über das vergangene Jahr verteilt, etliche Veranstaltungen unter dem Titel " 100 Jahre Planetarien " statt.

Denn das erste Planetarium der Welt wurde am 7. Mai 1926 im Deutschen Museum in München eröffnet. Doch die Technik dafür wurde bereits im Oktober 1923 in Jena entwickelt. Der selbstgebaute Planetariumsprojektor der Firma Carl Zeiss befand sich damals in einer Kuppel mit 16 Metern Durchmesser und wurde zwei Monate nach dem Testlauf nach München gebracht. Über den gesamten Globus verteilt gibt es heute über 4.000 Planetarien, die sich auf etwa 100 Länder erstrecken. Und in Jena steht das dienstälteste Großplanetarium der Welt, das 2026 selbst 100 Jahre alt wird. Dafür wird es aufwändig saniert.