Ein deutsches Unternehmen hat eine Rakete in die Mesosphäre geschickt, die mit Paraffin (Kerzenwachs) und flüssigem Sauerstoff angetrieben wird. Wie ein Sprecher des Start-ups HyImpulse aus dem baden-württembergischen Neuenstadt am Kocher mitteilte, hob die zwölf Meter lange Trägerrakete SR75 am Freitag (3. Mai) gegen 7:10 Uhr deutscher Zeit in Koonibba in Australien ab. Es war der erste kommerzielle Raketenstart eines deutschen Unternehmens seit Jahrzehnten.