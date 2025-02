Wenn – wie geplant – am Mittwoch, den 26. Februar 2025, im Auftrag der Nasa die IM-2-Mission des privaten US-Raumfahrtunternehmens Intuitive Machines zum Südpol des Mondes startet, werden auch Hightech-Sensoren aus Jena mit an Bord sein. Die am Leibniz-Institut für Photonische Technologien (Leibniz-IPHT) entwickelten und gefertigten thermoelektrischen Infrarotsensoren sind in der Lage, berührungslos Wärmestrahlung zu messen. Die Sensoren sind nach Angaben des Jenaer Instituts Teil des Lunar Radiometer (LRAD).