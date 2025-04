Neumond im April – Menschen, die gern Horoskope lesen, erfahren jetzt vielleicht, dass die typische Stiersturheit zu Konflikten führen könnte. Warum? Weil der Mond im Sternbild Stier (Taurus) zu sehen ist, bzw. eher nicht. Denn Ende April gibt die Mondsichel nur kurze Gastspiele nach Sonnenuntergang oder kurz vor Sonnenaufgang. Viel präsenter ist dagegen der Gasriese Jupiter, der nach Sonnenuntergang für gut zwei Stunden im Westen mit bloßem Auge zu erkennen ist. Der Planet wird so in diesen Tagen, in denen Venus durch Abwesenheit glänzt, zum Abendstern. Und links oberhalb des Jupiters leuchtet rot der Mars, ebenfalls mit bloßem Auge erkennbar. Anfang Mai wird dann die dünne Sichel des zunehmenden Mondes zwischen den beiden Planeten wandern. Jeden Tag ein Stück weiter von Jupiter in Richtung Mars.