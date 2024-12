Eine aktuelle Untersuchung aus Großbritannien stellt das in Frage. Die Studie, die unter der Leitung der Astronomin Tereza Constantinou an der University of Cambridge entstand, legt nahe, dass die Venus niemals, wie die Erde heute, Wasser besaß. Anders als das Team in Boulder schaute das Team von Constantinou nicht nur in die Atmosphäre, sondern auch in das Innere des Planeten. Denn die gegenwärtige Atmosphäre, die mit dem bei vulkanischer Aktivität freigesetzten Gas zusammenhängt, widerspiegle den inneren Wassergehalt des Planeten. Ergebnis ihres chemischen Modells: In der Venus gibt es viel zu wenig Wasserstoff. Die Folge: auf der Venus haben wahrscheinlich nie Bedingungen geherrscht, die für die Bildung von Ozeanen geeignet waren.