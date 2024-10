Astronomietag Hier können Sie heute in die Sterne schauen: Lange Nacht der Astronomie

19. Oktober 2024, 05:00 Uhr

Besser hätten es sich die Sternwarten und Planetarien in Deutschland kaum ausmalen können. Am 19. Oktober laden sie erstmals zur Langen Nacht der Astronomie. Und am Himmel leuchtet ein Komet.