Es ist Kometen-Zeit am Nachthimmel. Tausende Astro-Begeisterte haben am vergangenen Wochenende am Abendhimmel mit professioneller Unterstützung nach C 2023-A3 Tsuchinshan-Atlas gesucht. Sternwarten und Planetarien hatten zum ersten deutschlandweiten Astronomietag geladen. An vielen Orten spielte das Wetter mit. Aber nicht jeder schaffte es, den Kometen zu erwischen. Und langsam wird die Zeit knapp. Noch bis zum kommenden Wochenende können wir den Kometen mit bloßem Auge am Himmel beobachten. "Die Sichtbarkeit mit dem freien Auge endet um den 25. Oktober herum, für Geübte unter einem dunklen Himmel vielleicht noch ein paar Tage später", sagte der Vorsitzende der Sternfreunde, der Leipziger Uwe Pilz. Ein Fernglas kann dabei hilfreich sein.