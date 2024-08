MDR WISSEN-Livestream am Mittwoch Hat die Sonne wirklich Flecken?

Hauptinhalt

11. August 2024, 14:00 Uhr

Die Sonne ist so aktiv, wie seit 20 Jahren nicht mehr. Wir sehen das an den Sonnenflecken und Polarlichtern sogar über Mitteldeutschland. Was bedeutet das? Ist das nur schön oder auch gefährlich? Der MDR WISSEN-Livestream vom Planetarium in Halle zeigt Ihnen die Sonne, wie Sie sie vielleicht noch nie gesehen haben und beantwortet Ihre Fragen: Mittwoch (14.08.24) von 11:30 bis 12:30 Uhr.