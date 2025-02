Bildrechte: Robert Citron

Das Forscherteam identifizierte auch eine ähnliche Schichtstruktur wie an Stränden auf der Erde. Diese als "Foreshore Deposits" bezeichneten Formationen fallen zu den Ozeanen hin ab. Sie bilden sich, wenn Sedimente von Gezeiten und Wellen in ein großes Gewässer getragen werden. Das Bodenradar von Zhurong bestimmte in diesen Schichten auch Partikel-Größen, die denen von Sandkörnern entsprachen. Mit den heutigen Sanddünen auf dem Mars seien die neu entdeckten Materialschichten dennoch nicht vergleichbar, so die Forscher. Sowohl Form als auch Mächtigkeit der Sedimente würden auf einen küstennahmen Ursprung hindeuten, so ihr Fazit.