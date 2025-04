Das Vinci hatte damals allerdings noch angenommen, dass das Licht der Erde von den Ozeanen reflektiert würde, aber es sind die gesamte Oberfläche und auch die Wolken, die das Licht zum Mond schicken. Das ändert aber nichts am Effekt, der am besten bei schmaler Mondsichel kurz vor und kurz nach Neumond sichtbar ist. Im Frühjahr ist das Phänomen am besten abends, im Herbst dann morgens zu beobachten. Um den "Da Vinci Glow" zu entdecken, brauchen Sie einen klaren Himmel und einen freien Blick zum Horizont in der entsprechenden Himmelsrichtung – im Westen kurz nach Sonnenuntergang oder Osten kurz vor Sonnenaufgang.