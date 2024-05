Bildrechte: IMAGO/Xinhua

Wissen-News China startet Mond-Mission zur erdabgewandten Seite

03. Mai 2024, 08:53 Uhr

China will heute seine mittlerweile sechste Mond-Mission starten. Dafür soll vom Weltraumbahnhof in Hainan das Raumschiff "Chang'e 6" auf die Reise geschickt werden. Es soll auf der erdabgewandten Seite landen, wofür zuvor extra ein Kommunikationssatellit in die Mondumlaufbahn geschickt wurde.