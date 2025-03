Die Astronomische Union (IAU) hat am 11. März 2025 insgesamt 128 neue Saturnmonde bestätigt. Damit hat der Gasriese nun 274 Monde – das sind mehr natürliche Satelliten als alle anderen Planeten des Sonnensystems zusammen.

Bildrechte: S. Dagnello (NRAO/AUI/NSF), I. de Pater et al (UC Berkeley)

Es liest sich wie ein Wettlauf. Immer wieder haben sich die beiden Gasriesen abgewechselt, wenn es darum ging, wer die meisten Trabanten vorweisen konnte. Beim Saturn war es ein Team von Astronomen aus Taiwan, Kanada, den USA und Frankreich, das das Canada-France-Hawaii-Teleskop (CFHT) nutzte, um den Himmel um Saturn zwischen 2019 und 2021 wiederholt in kleinsten Details zu beobachten.

62 der dabei gefundenen Objekte konnten damals als neue Monde identifiziert werden, so dass der Saturn auf 145, später 146 Monde kam, während die gleichzeitige Suche beim Jupiter nur eine Erhöhung von 92 auf 95 Monde ergab. "Saturn holt sich die Mondkrone zurück", schrieb das Team damals.

Und die Suche ging weiter. Im Jahr 2023 folgten in drei aufeinanderfolgenden Monaten erneute Beobachtungen. Bei diesem Durchlauf hat das Team dann sogar insgesamt 128 neue Saturnmonde entdeckt. Diese wurden jetzt, am 11. März 2025, offiziell bestätigt.

Mit insgesamt 274 Monden hat Saturn mehr natürliche Satelliten als alle Planeten in unserem Sonnensystem zusammen. Uranus hat 28 bekannte Monde, Neptun liegt bei 16, der Mars hat zwei und die Erde einen. Gemeinsam mit Jupiter sind dies 142 Trabanten und damit über hundert Monde weniger als bei Saturn.

"Nach unseren Hochrechnungen glaube ich nicht, dass der Jupiter jemals nachziehen wird", sagt einer der beteiligten Forscher, Edward Ashton, von der kanadischen Universität von British Colombia (UBC) in einer Pressemitteilung.

Bei allen 128 neuen Monden handelt es sich um irreguläre Monde. Das sind Objekte, die von ihrem Wirtsplaneten zu einem frühen Zeitpunkt in der Geschichte des Sonnensystems eingefangen wurden.

"Diese Monde haben eine Größe von einigen Kilometern und sind wahrscheinlich alle Fragmente einer kleineren Anzahl von ursprünglich eingefangenen Monden, die durch heftige Kollisionen auseinandergebrochen sind, entweder mit anderen Saturnmonden oder mit vorbeiziehenden Kometen", sagte Brett Gladman (UBC) in einer Mitteilung der Universität.

Tatsächlich befinden sich die meisten der neu entdeckten Monde in der Nähe der Mundilfari-Untergruppe der Saturnmonde, die angesichts ihrer Größe, Anzahl und orbitalen Konzentration wahrscheinlich der Ort der Kollision ist.

Der Saturn muss demnächst ohne seine markanten Ringe auskommen – zumindest sieht es vom Blickwinkel der Erde so aus. Für 44 Tage wird sich seine Bahnneigung so ändern, dass seine Ringe von uns aus gesehen unsichtbar sind. Und das liegt vor allem an ihren Maßen: Zwar haben die Saturnringe, die auf der Höhe des Äquators liegen, einen Durchmesser von etwa 274.000 Kilometern (Zum Vergleich: der Erddurchmesser beträgt nur ungefähr 12.700 Kilometer). Jedoch sind die Ringe nur 30 Meter dick.