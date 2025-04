Eine Sojus-Kapsel hat den US-Astronauten Jonathan Kim und die russischen Kosmonauten Sergej Ryschikow und Alexej Subrizki zur Internationalen Raumstation gebracht. Die Kapsel dockte der russischen Weltraumbehörde Roskosmos zufolge nach nach dreistündigem Flug erfolgreich an die ISS an. Sie war vom Weltraumbahnhof Baikonur in der kasachischen Steppe aus ins All gestartet. Dem Raketenstart habe eine Rekordzahl von rund 2.500 Schaulustigen beigewohnt, die Sojus-Rakete war anlässlich des Gedenkens zum Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren eigens dekoriert.