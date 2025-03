Die US-amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa hat ein neues Weltraumteleskop, das die Fähigkeiten des leistungsstarken James-Webb-Teleskops (JWST) noch erweitern soll. Das Spherex-Teleskop (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explore) soll am 3. März 2025 mit dem privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX in eine erdnahe Umlaufbahn gebracht werden.