Das private US-Raumfahrtunternehmen Firefly Aerospace will am 2. März 2025 zur Mondlandung ansetzen. Wenn es der Mission Blue-Ghost (Blauer Geist) gelingt, sanft und sicher auf der Mondoberfläche zu landen, wäre Firefly das zweite kommerzielle Unternehmen, dem dies gelänge.

Am 24. Februar führte das Unternehmen sein drittes und letztes Manöver in der Mondumlaufbahn durch. Am frühen Morgen hatte das Firefly-Team eine 16-sekündige Triebwerkzündung durchgeführt, um in eine nahezu kreisförmige niedrige Mondumlaufbahn einzutreten.