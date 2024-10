Nachdem die europäische Raumfahrtbehörde Esa im vergangenen Jahr mit ihrer Juice-Mission zum Jupiter aufgebrochen ist, wollte auch die US-Raumfahrtbehörde Nasa ihre Europa-Clipper-Mission auf den Weg ins All bringen. Der Start sollte am 10. Oktober 2024 von Cape Canaveral in Florida (USA) aus zu den Monden des Jupiters starten.