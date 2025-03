Die Landung erfolgt vollautomatisch und nur per Trägheitsnavigation, da Kameras und Laser durch den aufgewirbelten Mondstaub nicht sicher navigieren können. Anhand der Daten müsse nun analysiert werden, wo und wie genau der Lander aufgesetzt habe und in welchem Zustand das Gerät und die wissenschaftlichen Instrumente an Bord seien, so der sagte der Technologie-Chef von Intuitive Machines, Tim Crain. "Wir versuchen herauszufinden, was genau auf diesem letzten Stück passiert ist."