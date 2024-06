Am Mittwoch entdeckte das Raumfahrtunternehmen LeoLabs eine Trümmerwolke, die sich gebildet hatte, nachdem ein nicht betriebsbereiter Satellit in einer niedrigen Erdumlaufbahn auseinandergebrochen war. Der in russischem Besitz befindliche, stillgelegte Satellit mit der Bezeichnung RESURS-P1 brach am 26. Juni auseinander und hinterließ nach Angaben des US-Weltraumkommandos mehr als 100 verfolgbare Trümmerteile.