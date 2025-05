Am 12. Mai 2025 ist Vollmond und dieser ist kleiner als im Durchschnitt. Da der Mond sich bei seiner Reise um die Erde auf einer elliptischen Umlaufbahn befindet, ist er mal näher an der Erde und dann auch wieder weiter weg. Am 11. Mai befand er sich mit 406.244 Kilometern an seinem erdfernsten Punkt, weitaus weiter als die durchschnittlichen 384.400 Kilometer.