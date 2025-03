Raumfahrt Ansetzen zur Mondlandung: Sensoren aus Jena sollen nach Wasser suchen

06. März 2025, 05:00 Uhr

Am Nachmittag des 6. März 2025 soll die Prime-1-Mission von Intuitive Machines auf dem Mond landen. Mit an Bord befindet sich ein hüpfendes Raumfahrzeug, das mit hochsensiblen Sensoren aus Jena berührungslos nach Wassereisvorkommen in einem Krater suchen soll.