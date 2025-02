An Bord von Athena befindet sich ein hüpfendes Raumfahrzeug, der Grace Hopper. Bei diesem wurden Sensoren aus Jena verbaut, um in einem im Dauerschatten liegenden Krater nach Wassereisvorkommen zu suchen. Der Landeanflug auf die Mondoberfläche soll am 6. März 2025 erfolgen.