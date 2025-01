Am 31. Januar 2025 könnten Polarlichter am Nachthimmel der Erde erscheinen. Denn auf der Sonnenatmosphäre hat sich ein ungefähr 800.000 Kilometer großes Loch geöffnet, das schnelle Sonnenwinde zur Erde schleudert. Dieses Loch ist mehr als 62-fach so groß wie der Erddurchmesser.