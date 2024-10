Gegen 18:30 Uhr (MESZ) wird der Erdtrabant im Osten aufgehen. Um 1:30 Uhr (18. Oktober 2024) befindet sich der Mond an seinem höchsten Punkt am Nachthimmel und kann in südlicher Himmelsrichtung beobachtet werden. Die Sonne wird um 7:38 Uhr in Leipzig aufgehen; der Monduntergang im Westen erfolgt gegen 8:00 Uhr.