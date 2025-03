Im März 2025 zeigt sich der "böse" Zwilling der Erde, die Venus, als Sichel am Himmel – ähnlich wie der Mond in seiner ab- und zunehmenden Phase. Im Verlauf des Monats wird diese Sichel zudem immer dünner.

Während am 5. März noch zehn Prozent der Scheibe von der Sonne beleuchtet waren, ist sie am 17. März nur noch zu zwei Prozent beschienen. Die Venus steht dann am Abend auch nur noch knapp über dem Horizont. Ab dem 20. März fällt so wenig Licht auf sie, dass man sie nur noch im Fernglas sieht.

Dass die Venus von der Erde aus über Monate hinweg in verschiedenen Phasen zu sehen ist – mal voll, mal halb, mal als Sichel – liegt an der jeweiligen Beleuchtungsrichtung. Derzeit überholt die Venus die Erde auf der Innenbahn: Sie steht also zwischen Sonne und Erde und wendet der Erde überwiegend ihre unbeleuchtete Nachtseite zu.