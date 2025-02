Am 12. Februar 2025 um 14:53 Uhr ist Vollmond und dieser hat sogar einen Beinamen: Schneemond. Wenn die Sonne untergegangen ist, wird sich der Mond bereits am niedrigen Horizont zeigen (in Görlitz ist um 17 Uhr Mondaufgang) und im Laufe der Nacht von Ost nach West wandern. Gemeinsam mit dem bevorstehenden Sonnenaufgang am 13. Februar wird der Vollmond wieder hinter dem Horizont verschwinden.