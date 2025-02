Der Grund, dass wir gerade so viele Planeten sehen, liegt darin, dass sich alle Planeten von der Erde aus gesehen auf derselben Seite der Sonne befinden. Zum einen sind die Planeten dann näher an der Erde und reflektieren mehr Licht der Sonne zu uns. Am besten funktioniert das, wenn Planeten zu uns in Opposition stehen. Dann stehen sie in einer direkten Linie: Sonne, Erde, Planet. Das ist das Gleiche, das wir beim Vollmond erleben. Die letzte Mars-Opposition war am 16. Januar 2025.