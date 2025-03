Sie wäre die erste deutsche Frau im All – und nach zwölf Männern der dreizehnte deutsche Astronaut insgesamt: Rabea Rogge soll am kommenden Montag mit einer Falcon-9 Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX abheben. Ziel ist ein Flug, der in eine Umlaufbahn über beide Pole der Erde führt. Es wäre das erste Mal, dass Menschen in nur 430 Kilometern in einem solchen polaren Orbit unterwegs sind.