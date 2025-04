Außerdem sind die Filmemacherin Jannicke Mikkelsen als Raumschiff-Kommandantin und der Polarforscher Eric Philips als Missions Spezialist und medizinischer Offizier an Bord. Das Team hat verschiedene Experimente an Bord. Etwa ein portables Röntgengerät, um die gesundheitlichen Auswirkungen des Weltraums auf unsere Körper zu untersuchen, so Rogge. "Die Fragestellung, welcher wir nachgehen ist: Wie passt sich der Mensch an extreme Umgebungen an? Das kann die Arktis und Antarktis sein, der Weltraum oder sogar Covid Isolation."