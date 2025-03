Ein Stückchen Optik aus Jena scheint wohl überall zu sein. Nicht nur in Mitteldeutschland, sondern auch auf dem Mond und bald bereits in der Nähe des Mars. Nachdem die US-Firma Intuitive Machines hochsensible Sensoren vom Leibniz-Institut für Photonische Technologien (IPHT) aus Jena auf den Mond gebracht hat (auch wenn die Landung letztendlich noch nicht funktioniert hat), wird am 12. März 2025 die Hera-Raumsonde der europäischen Raumfahrtbehörde Esa am Mars und einem seiner Monde vorbeifliegen. An Bord befindet sich die AFC-Kamera (Asteroid Framing Camera) von Jena-Optronik, die nicht nur Fotos schießt, sondern auch für die Navigation benötigt wird.