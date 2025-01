2024 haben's die Aliens wohl mal wieder übertrieben: Noch nie sind so viele Ufo-Sichtungen in Deutschland eingegangen wie im vergangenen Jahr. Das vermeldet die bundesweite Ufo-Meldestelle Centrales Erforschungs-Netz außergewöhnlicher Himmels-Phänomene (CENAP). Ein tatsächlich stattgefundener außerirdischer Erkundungsflug ließ sich unter den 1.084 Meldungen in den drei DACH-Staaten – wie auch in den Vorjahren – nicht belegen.