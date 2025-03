Die Saturnringe bestehen hauptsächlich aus unzähligen kleinen Eis- und Gesteinsbrocken, die den Planeten umkreisen und wie eine riesige Schallplatte aussehen. Normalerweise zeigt sich diese prächtige Struktur als deutlich sichtbares Ringsystem, das sogar schon mit einem kleinen Teleskop gut erkennbar ist. Doch etwa alle 14,75 Jahre durchquert die Erde die sogenannte "Ringebene" des Saturns – das ist genau die (verlängerte) Ebene, in der diese Partikel um den Planeten kreisen. Genau das passiert am 23. März 2025: Von der Erde aus gesehen, blicken Beobachter exakt auf die dünne Kante der Ringe, weshalb sie vorübergehend unsichtbar werden.

Ab diesem Datum bleiben die Ringe genau 44 Tage lang nahezu unsichtbar. Denn obwohl die Kantenstellung wieder zurückgeht, werden die Ringe in dieser Zeit nicht so von der Sonne beschienen, dass man sie von der Erde aus sehen kann. Erst wenn auch die Sonne am 6. Mai 2025 die Ringebene passiert hat, reflektieren die Ringpartikel wieder genügend Licht, um erneut sichtbar zu sein. Diese "Sichtbarkeitspause" ist also ein Ergebnis der speziellen Geometrie zwischen Sonne, Erde und Saturn. Bildrechte: NASA/ESA & The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Unsichtbar bleibt das Phänomen zunächst aber sogar in doppelter Hinsicht. Alle interessierten Sternengucker haben ab dem 23. März leider erst einmal keine Chance, den Saturn zu sehen. Dazu ist dieser derzeit am Himmel zu nah bei der Sonne und geht fast synchron mit ihr auf und unter. Erst ab Ende März wird das besser, allerdings nicht in den Abendstunden, sondern am Morgen, wenn der Saturn knapp vor der Sonne über die Horizontlinie wandert. Man sollte aber die ganze Zeit bis Anfang Mai nicht zu große Erwartungen haben. Wegen der Erdkrümmung wird es bereits hell, bevor man die Sonne überhaupt sieht. Der Saturn dürfte nur schwer erkennbar sein.

Im November wird es besser

Doch für alle, die gern durchs Teleskop blicken, gibt es eine weitere, viel bessere Chance: Am 23. November 2025 tritt erneut eine Kantenstellung der Saturnringe auf. Dann ist der Ring zwar nicht komplett unsichtbar, aber wieder extrem dünn und nur schwer zu erkennen. Im Gegensatz zum März-Ereignis hat man im November viel bessere Beobachtungsmöglichkeiten, denn der Saturn befindet sich dann in einer günstigeren Position am Himmel – weiter entfernt von der blendenden Sonne. Bildrechte: MDR Wissen