Wo es der Blick auf die Sonnenfinsternis frei war, konnte sie um die Mitagszeit für ungefähr 90 Minuten beobachtet werden. In Erfurt war die größte Verdunkelung theoretisch gegen 12:15 Uhr erreicht, in Magdeburg gegen 12:17 Uhr und in Görlitz gegen 12:19 Uhr.

Sternwarten, Planetarien und Astrovereine laden am 29. März zum deutschlandweiten Astronomietag ein. Dabei können Sie mit Profi- und Hobbyastronomen gemeinsam einen Blick auf die Sonne werfen. Etwa im Friedrich-Schiller-Gymnasium Weimar, in der Sternwarte Hartha, in der Schulsternwarte 'Johannes Franz' in Bautzen, in der Sternwarte Rodewisch, beim Astroclub Südfläming in Coswig, in der Sternwarte Quedlinburg oder der privaten Sternwarte Rotheul. Und wer nach der Sonnenfinsternis noch Lust auf Sterne und Planeten hat, ist herzlich eingeladen, auch am Abend noch einmal vorbeizuschauen. Mars und Jupiter sind zum Beispiel am Abend sehr gut zu sehen.