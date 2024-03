Die Mega-Rakete Starship des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX war anfangs wie geplant zu ihrem dritten Testflug gestartet. Die 120 Meter lange Rakete hob am Donnerstagvormittag (Ortszeit) vom SpaceX-Weltraumbahnhof Starbase in Boca Chica im US-Bundesstaat Texas ab. Nachdem die zwei vorherigen Starship-Flüge in Explosionen geendet waren, verlief der Beginn des dritten Flugs zuerst ohne Pannen.