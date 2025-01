"Verrückt. So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen", kommentierte User KingDomRedux auf X den Absturz der glühenden Trümmer über der Karibik. Achteinhalb Minuten nach dem Start, als der Booster der Rakete bereits auf dem Startplatz gelandet war, verlor SpaceX das Signal des Raumschiffs. "Erste Daten deuten darauf hin, dass sich im hinteren Teil des Schiffs ein Feuer entwickelt hat, was zu einer schnellen, außerplanmäßigen Demontage führte", so das Unternehmen.