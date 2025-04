Astronomen des MIT (Massachusetts Institute of Technology/Cambridge, USA) haben jetzt mit Tess etwa 140 Lichtjahre von der Erde entfernt einen besonderen Planeten entdeckt. Sein Hauptmerkmal: Er zerfällt mit dramatischer Geschwindigkeit und zieht einen bereits Millionen Kilometer langen Schweif aus Gestein hinter sich her. Laut den Berechnungen der Forscher verliert er jeden Tag Planetenmaterial in der Größenordnung des Mount Everest auf der Erde. Bei diesem Tempo wird er in etwa einer bis zwei Millionen Jahren vollständig zerfallen, so die Prognose anhand der aktuellen Daten.

"Wir haben nicht nach dieser Art von Planeten gesucht", sagt Marc Hon, Postdoc am Kavli Institute for Astrophysics and Space Research des MIT. "Wir haben die übliche Planetenuntersuchung durchgeführt, und da ist mir zufällig dieses Signal aufgefallen, das sehr ungewöhnlich erschien." Statt des üblichen Lichtabfalls, der sich periodisch wiederholt, gab es in den Daten eine viel längere Phase, in der das Licht des Sterns leicht verdunkelt wurde. Irgendeine Struktur hinter dem Planeten sorgte für diese Werte. Das Team um Hon fand heraus, dass das Signal von einem Gesteinsplaneten stammt, der in einer engen Umlaufbahn seinen Stern umkreist und einen langen, kometenartigen Schweif hinter sich herzieht. "Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass dieser Schweif flüchtige Gase und Eis enthält, wie man es von einem echten Kometen erwarten würde", so Hon. Diese würden in so großer Nähe zum Stern nicht lange überleben.