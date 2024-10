Bildrechte: Hidetaka Sato

C/2024 S1 (ATLAS) Ein Komet wird Ende Oktober an der Sonne vorbeifliegen – und vielleicht auseinanderbrechen

06. Oktober 2024, 05:00 Uhr

Der Komet C/2024 S1 (ATLAS) wird der Sonne am 28. Oktober 2024 am nächsten kommen und könnte danach sogar mit dem bloßen Auge sichtbar sein. Wird dies sein letzter Vorbeiflug an der Sonne werden? Und was ist eigentlich ein Sungrazer-Komet?