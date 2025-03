Die beiden Städte sind dennoch einen Besuch wert. Zum Beispiel das Institut für Luft- und Raumfahrttechnik der TU Dresden, wo an Ionentriebwerken für Satelliten geforscht wird. ( Hier anmelden ). Oder das Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik in Jena. Dort wurden z.B. Optiken entwickelt, die den CO2-Gehalt in der Erdatmosphäre vom Weltall aus messen können.

Der dritte Anlaufpunkt für Raumfahrtbegeisterte in Mitteldeutschland ist Leipzig. Hier laden das Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung e.V. (IOM) und das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (Tropos) Besucher ein. Moment mal, könnten Sie jetzt sagen, die Troposphäre reicht doch nur bis rund 12 Kilometer über der Erdoberfläche. Stimmt, antworten Ihnen die Forschenden am Tropos. In etwa so weit reicht auch der optische Laser, den man manchmal auch über Leipzig grün in den Nachthimmel leuchten sieht (oder über der Antarktis, wenn dort Wolkenmessungen durchgeführt werden). Aber die Wolkenforschung kommt nicht ohne Untersuchungen aus dem Weltall aus. Am Tag der Raumfahrt zeigen die Forschenden deshalb zum Beispiel, wie Europas modernster Satellit EarthCARE, mit seinen vier verschiedenen Instrumenten, funktioniert und wie damit Wolken, Strahlung und Klima untersucht werden können – mit Software made in Leipzig.